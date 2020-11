De indonesiske myndigheder tager ingen chancer. De er allerede begyndt at evakuere de første indbyggere, der bor på vulkanen Mount Merapis frugtbare skråninger.

Det skete fredag, hvor der blev sporet en øget vulkansk aktivitet i området. Det skriver Channel News Asia.

Hanik Humaida, der leder Yogyakertas vulkancenter, har advaret om, at Merapi – som er Indonesiens mest aktive vulkan – kan gå i udbrud når som helst. Det kan sende varme gasskyer ned ad skråningerne med en hastighed på 5 kilometer i timen.

Edu Susanto, der er leder af det lokale katastrofeberedskab, siger at omkring 300 mennesker fra to landsbyer er taget til nødherberger i den centrale del af Java.

En bonde arbejder på sin mark nær Mount Merapi den 6. november 2020. Foto: AGUNG SUPRIYANTO

Foreløbig er der tale om ældre mennesker, gravide og børn.

Susanto siger, at beslutningen om at evakuere alle, som bor nærmere end seks kilometer fra vulkanens mund, var ved at blive færdiggjort. Lokaladministrationen holder godt øje med situationen.

I torsdags forhøjede Indonesiens geologiske institut Merapis alarmniveau til det næsthøjeste. Det skere, efter at sensorer målte en øget aktivitet.

Den 2.968 meter høje vulkan ligger 30 kilometer fra Yogyakartas bymidte, og der lever en kvart million mennesker inden for ti kilometer fra vulkanen.

Aske og varm røg steg op fra vulkanen på Mount Merapi i juni måned 2020. Foto: HANDOUT / AFP

Vulkanen Merapi spyttede aske og varm gas i en sky så høj som seks kilometer i juni måned i år. Men der blev ikke meldt om nogle sårede.

Det sidste store udbrud skete i 2010. 347 mennesker mistede livet, og 20.000 landsbybeboere blev evakueret.

Indonesien, med over 270 millioner mennesker, ligger på Stillehavets 'Ring af ild', og der er ofte jordskælv og vulkanske udbrud. Der er over 120 aktive vullkaner i Indonesien.