Tirsdag morgen blev en blot 17-årig fransk mand, som kun er identificeret med navnet Nahel M., dræbt af det franske politi i Paris-forstaden Nanterre.

Drabet har ført til voldsomme optøjer tre nætter i streg i Paris og flere andre steder, hvor demonstranter er stødt sammen med politiet.

Fredag aften er tingene så eskaleret yderligere, og Concorde-pladsen i Paris er evakueret, mens myndighederne gør klar til at sende et enormt antal politibetjente på gaden.

Det skriver Dagbladet.

Natten til fredag sendte indenrigsminister Gérald Darmanin 40.000 betjente samt eliteenheder i aktion, og alt i alt blev 875 anholdt.

Men dette har altså ikke været nok til at dæmpe gemytterne, og i aften vil yderligere 5.000 betjente komme i aktion, skriver France24.

I et forsøg på at dæmme op for optøjerne vil alt offentlig transport med bus og tog også blive sat i bero klokken 21 - og det gælder for hele landet.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron er af franske politikere - fra både højre og venstre - blevet opfordret til at erklære undtagelsestilstand, men det er altså ikke et greb, han har valgt at ty til.

Drabet på den unge mand er blevet kaldt for racistisk motiveret, da han var af arabisk afstamning. Frankrig har dog afvist, at der skulle være systematisk diskrimination eller racisme i deres politistyrker.