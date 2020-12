Lægemiddelagentur efterlyser data om kvalitet, sikkerhed og effektivitet ved vaccine fra AstraZeneca.

Medicinalfirmaet AstraZeneca siger onsdag, at det har indsendt alle data til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) som et skridt i retning af at kunne søge en betinget godkendelse af sin coronavaccine i EU.

Tidligere onsdag kom det frem, at vaccinen er blevet nødgodkendt i Storbritannien.

Men EMA mangler stadig oplysninger fra selskabet, lyder det.

- Yderligere videnskabelig information om spørgsmål relateret til vaccinens kvalitet, sikkerhed og effektivitet vurderes nødvendigt, skriver EMA i en meddelelse.

- Det er virksomheden blevet anmodet om.

En talsmand for AstraZeneca siger, at en fuld pakke data om blandt andet test og effekt er sendt til EMA.

- AstraZeneca har løbende indgivet data og vil fortsat arbejde tæt sammen med EMA om at indlede en formel ansøgningsproces, siger talsmanden.

Tidligere på ugen meddelte EMA, at det svensk-britiske medicinalselskab ikke har givet tilstrækkelige detaljerede oplysninger.

EMA skriver, at det senest modtog data fra AstraZeneca 21. december.

- Det er nu ved at blive vurderet, skriver EMA.

Vaccinen, som er udviklet af universitetet i Oxford og AstraZeneca, blev onsdag godkendt til nødbrug i Storbritannien. En nødgodkendelse er ifølge EMA mindre grundig end en betinget godkendelse, som er det, EU arbejder på.

Argentina har ligeledes godkendt covid-19-vaccinen fra AstraZeneca og Oxford University onsdag, skriver Bloomberg News.

Flere andre lande står også klar til at godkende den.

USA er i gang med at se på vaccinen. Ifølge Moncef Slaoui, der er chefrådgiver på præsident Donald Trumps vaccineprogram, "Operation Warp Speed", vil USA være klar til en godkendelse "tidligt i april" ifølge Bloomberg.

Tidligere onsdag meddelte myndigheder i Tyskland, at de venter en hurtig godkendelse af AstraZenecas vaccine i EU.

Klaus Cichutek, som leder Paul Ehrlich Instituttet, som er det tyske føderale institut for vacciner og biomedicin, siger, at en hurtig beslutning er mulig, i samme øjeblik der ligger en ansøgning hos EMA.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, gav udtryk for utålmodighed, da vaccinen fra Pfizer og BioNTech skulle godkendes tidligere på måneden.

Spahn har også nu udtrykt håb om en "hurtig og grundig vurdering" af AstraZeneca-vaccinen hos EMA.

Den har tidligere vist at have en effektivitet på op mod 70 procent i forhold til at forhindre smitte med coronavirus.

/ritzau/Reuters