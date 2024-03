Det vil føre til en endnu større humanitærkatastrofe, hvis man stopper støtte til UNRWA, mener Josep Borrell.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, roser FN-organet UNRWA for, at have iværksat en "uafhængigt revideret" undersøgelse af anklager om, at 12 af UNRWA's medarbejdere skulle være involveret i Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

Dermed stiller EU's udenrigschef sig bag FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA).

Det sker med en opfordring til, at EU-landene fortsætter deres støtte til UNRWA trods anklagerne.

- Det vil føre til en endnu større humanitærkatastrofe i Gaza, hvis man indstiller støtten til UNRWA, siger Josep Borrell på et pressemøde.

Den danske regering har tidligere krævet, at UNRWA skal bakke op om en "åben og gennemgribende" undersøgelse af anklagerne.

Desuden ønsker den danske regering, at det afdækkes, om flere end de 12 anklagede eventuelt har været involveret, ligesom der skal ske bredere reformer af UNRWA og ses på, om nogle af organisationens opgaver kan varetages af andre.

Josep Borrell opfordrer dog EU-landene til ligesom Danmark at fastholde støtten trods anklagerne.

- Nogle lande har suspenderet deres støtte til UNRWA. Andre lande har besluttet at øge støtten. Det er et emne, der splitter, men vi mener, at UNRWA's arbejde bør fortsætte, siger Josep Borrell.

Han understreger, at de anklagede i UNRWA udgør en meget lille del af de i alt 30.000 medarbejdere i organisationen. Samtidig er de fortsat kun anklaget af Israel - deres skyld er endnu ikke bevist, understreger Josep Borrell.

Udmeldingen kommer efter et ministermøde i Bruxelles mandag. Her deltog chefen for UNRWA, Philippe Lazzarini. Han understregede også behovet for fortsat nødhjælp til Gaza.

Samtidig lagde Lazzarini vægt på, at man allerede har fyret de anklagede ansatte.

- Vi har sat en undersøgelse i gang, som ledes af FN's interne kontor i New York. Vi har desuden bedt Israel om beviser for den modbydelige beskyldning.

- Jeg har desuden taget den exceptionelle beslutning, at vi fyrer de anklagede medarbejdere på baggrund af anklagerne uden beviser.

- Nu håber vi, at undersøgelsen vil blive færdiggjort i den nærmeste fremtid, siger Philippe Lazzarini.

Derudover vil der ifølge Philippe Lazzarini blive gennemført en uafhængig undersøgelse af UNRWA's politikker for, hvordan man skal reagere på ansattes opførsel og "politiske tilhørsforhold".

- Vi vil se på, hvordan vi skal undersøge og handle på konkrete sager, så det ikke sker igen.

- Det vil være opgaven for den uafhængige undersøgelse. Vi håber, at vi om en måned vil se de første konklusioner. Og at vi den 20. april vil få en færdig rapport.

- Vi har som organisation forpligtet os på at implementere resultatet af undersøgelsen, siger Philippe Lazzarini.

Udviklingsminister Dan Jørgensen (S) fastslår i en skriftlig kommentar, at ledelsen af UNRWA skal gøre "alt, hvad der står i deres magt" for at sikre organisationens neutralitet.

- Det er heldigvis også helt afgørende for Lazzarini. Det er godt, at FN har igangsat en undersøgelse af anklagerne, og at en grundig og uafhængig undersøgelse af UNRWA samtidig er blevet igangsat. Det arbejde vil Danmark følge tæt, siger Dan Jørgensen.

Han understreger ligesom EU's udenrigschef, at UNRWA spiller en "uomgængelig rolle" i den humanitære katastrofe i Gaza.

- Et kollaps af UNRWA vil få fatale konsekvenser for civilbefolkningen i Gaza. Derfor er det også vigtigt, at vi i EU-regi får samlet donorerne om nogle fælles klare og konkrete forventninger til UNRWA. Det har vi haft en god drøftelse af i dag, siger Dan Jørgensen.

