Det internationale samfund bør levere færre våben til Israel, hvis man frygter civile tab, siger Borrell.

Stop med at vride hænderne i bekymring over tab af civile menneskeliv i Gaza og tænk i stedet over at sende færre våben til Israel.

Sådan lyder opfordringen fra EU's udenrigschef, Josep Borrell, til det internationale samfund. Udmeldingen kommer på et pressemøde i Bruxelles mandag.

- Hvis man mener, at for mange personer bliver dræbt, så skulle man måske levere færre våben. Så kunne man forhindre, at så mange mennesker bliver dræbt. Er det ikke logisk?, siger Josep Borrell.

Han fremhæver, at USA tidligere har indstillet leveringerne af våben til Israel, da Israel i 2006 ikke ville stoppe "krigen i Libanon".

- Israel ønskede ikke stoppe krigen. Det er præcis det samme, der sker i dag. Alle tager til Tel Aviv og beder om, at Israel beskytter civile. At Israel ikke dræber civile. De beder om, at Israel ikke dræber så mange.

- Men hvor mange er for mange? Hvad er standarden? Netanyahu lytter ikke til nogen. De siger, at de vil evakuere civile, men hvorhen? Til månen?, siger Josep Borrell.

EU's udenrigschef kritiserer dermed israelske premierminister, Benjamin Netanyahus, opfordring til at "evakuere" de mere end en million palæstinensere, der har søgt tilflugt i Rafah i Gaza. Opfordringen kommer, forud for en planlagt israelsk militæroperation i området.

Den løsning er dog ifølge Borrell ikke realistisk. Hverken Egypten eller Jordan har udtrykt vilje til at tage imod flygtninge fra Gaza.

Derfor bør man ifølge Josep Borrell overveje andre veje, hvis man ønsker færre dræbte civile:

- Hvis det internationale samfund mener, at det er en nedslagtning ("slaughter", red.), at for mange mennesker bliver dræbt, så bør man måske tænke over forsyningerne af våben, siger Josep Borrell.

Efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober har Netanyahu meddelt, at Israel vil befri alle gidsler og eliminere Hamas.

Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza er der registreret flere end 28.000 dræbte i Gaza.

/ritzau/