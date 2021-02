Fængsling af Navalnyj og brutalitet mod demonstranter markerer lavpunkt i forhold til Rusland, mener Borrell.

Relationen mellem EU og Rusland har været dårlig i årevis. Men den har nået et nyt lavpunkt, mener EU's udenrigschef, Josep Borrell. Han besøger fredag den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Moskva.

En væsentlig årsag til det dårlige forhold er Ruslands behandling af Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, som blev forgiftet sidste sommer, og som blev fængslet straks efter sin ankomst til Rusland i januar.

- Navalnyj-sagen er et lavpunkt, siger Borrell før mødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fredag formiddag holder Lavrov og Borrell et fælles pressemøde.

EU-landenes udenrigsministre diskuterede forholdet til Rusland på et møde 25. januar i Bruxelles.

Her talte de om, at udenrigschefen skulle rejse til Moskva for blandt andet at fremlægge EU's synspunkt om Navalnyj og om den fortsatte konflikt i Ukraine.

Landene fordømte Ruslands hårde kurs og politiets brutalitet over for demonstranter i januar.

Flere tusinde russere blev meldt anholdt i forlængelse af Navalnyjs hjemkomst efter et langt sygeophold i Tyskland.

- EU-landene fordømmer masseanholdelserne og politiets brutalitet i weekenden. Vi appellerer til Rusland om at løslade Navalnyj og de andre anholdte, sagde Borrell efter mødet 25. januar.

Nogle EU-lande talte for strammere sanktioner på EU-mødet. Men der blev ifølge Borrell ikke fremlagt konkrete forslag til nye sanktioner.

Den 44-årige Navalnyj er præsident Vladimir Putins mest kendte kritiker og modstander. Han blev sidste sommer forgiftet med et kemisk våben under en rejse i Rusland.

/ritzau/