EU's chefer har onsdag underskrevet den historiske handelsaftale med Storbritannien i forbindelse med brexit.

Aftalen blev underskrevet af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU's præsident, Charles Michel, klokken 9.30 i Bruxelles onsdag.

Dokumenterne bliver efterfølgende fløjet til London i et fly fra Royal Air Force for at blive underskrevet af premierminister Boris Johnson.

EU-parlamentet skal også behandle aftalen, men det sker først efter nytår.Det var ikke praktisk muligt med en fælles underskrivelsesceremoni onsdag.

Der var tre aftaler, som blev underskrevet onsdag.

Udover handels- og samarbejdsaftalen, som blev klar juleaftensdag, er der to separate aftaler om informationsdeling og atomsamarbejde i Euratom.

Aftalen skal senere onsdag behandles i det britiske parlament, som ventes at ratificere den efter en maratondebat og flere afstemninger i både underhus og overhus.

Den 31. december forlader Storbritannien EU's indre marked og toldunion.

Da parterne i 11. time nåede til enighed om de fremtidige handelsrelationer kan den toldfri og kvotefri handel nu fortsætte uden afbrydelser efter årsskiftet.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, siger, at den indgåede handelsaftale mellem Storbritannien og EU er "en lettelse", og at aftalen sikrer stabilitet for mennesker og virksomheder.

- Vi har sikret et brexit i god ro og orden, sagde Barnier til radiostationen Franceinfo tirsdag.

EU's ambassadører kom mandag med en foreløbig godkendelse af brexitaftalen med Storbritannien. En endelig godkendelse skete tirsdag eftermiddag ved skriftlige procedurer.

Det britiske parlaments godkendelse onsdag er ikke nødvendig for, at aftalen kan træde i kraft i provisorisk form.

Der er indgået en aftale om tjenesteydelser på et niveau, som det kendes fra andre EU-handelsaftaler med tredjelande. /ritzau/AFP