Væksten bliver ifølge EU-Kommissionens tal mindre, og underskuddet bliver større, end Italien har vurderet.

Regnemaskinen i Rom trænger til et eftersyn, hvis man skal tro Europa-Kommissionens seneste prognose for økonomien i EU's medlemslande.

Heri hedder det, at Italiens underskud vil vokse de kommende år til 2,9 procent i 2019 og 3,1 procent året efter. Ifølge Italien vil underskuddet ikke komme over 2,4 procent i perioden.

Holder det, vil italienerne få problemer med endnu et krav i de fælles budgetregler: Underskuddet må ikke overstige tre procent.

Men italienerne har problemer nok i forvejen. Det skyldes en meget stor statsgæld. EU-Kommissionen afviste i oktober den italienske regerings budget, hvor der lægges op til at bruge markant flere penge.

13. november skal der ligge et nyt budgetudspil, der overholder de fælles regler, har kommissionen - med støtte fra eurolandene mandag - meddelt.

Den økonomiske vækst vil ifølge kommissionen også blive mindre i Italien, end premierminister Giuseppe Contes regering har vurderet.

Kommissionen spår en vækst i Italien på 1,2 procent næste år og 1,3 procent i 2020.

Italien har sagt, at væksten bliver henholdsvis 1,5 procent og 1,6 procent for de to nævnte år.

/ritzau/