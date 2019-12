I 2003 blev Emily O'Reilly ombudsmand i Irland. Siden 2013 har hun været EU's juridiske vagthund.

Emily O'Reilly er genvalgt som EU's ombudsmand. Ireren, der har haft posten som vagthund siden 2013, blev onsdag valgt af EU-Parlamentet i Strasbourg.

Hun fik 320 stemmer i sidste stemmerunde mod den estiske jurist Julia Laffranque, som fik 280 stemmer.

Ireren blev valgt med støtte fra blandt andre europaparlamentariker Nikolaj Villumsen (EL).

- Godt nyt for kampen for åbenhed og retssikkerhed i EU. Ombudsmand Emily OReilly er genvalgt af et flertal i EU-Parlamentet trods stor modstand fra højrefløjen, skriver Villumsen på Twitter.

Også DF stemte for, siger Peter Kofod (DF), som sidder alene for det danske parti i gruppen Identitet og Demokrati.

Der var fem kandidater til posten. Men de tre øvrige fik alle under 80 stemmer, da parlamentet stemte om posten første gang tirsdag.

O'Reilly har været forfatter og journalist. Hun blev Irlands ombudsmand i 2003. Da hun i 2013 blev ombudsmand i EU, var hun den første kvinde, som overtog jobbet.

Som ombudsmand i EU har Emily O'Reilly og hendes kontor behandlet klager fra borgere og medier, og hun har holdt øje med EU-institutionerne.

Ombudsmanden er blandt andet kendt for sin kritik af EU-Kommissionens håndtering af processen, da tyske Martin Selmayr meget hurtigt fik jobbet som generalsekretær i EU-Kommissionen i februar 2018.

Blandt andet kritiserede O'Reilly Europa-Kommissionen for ikke at have sikret sig imod interessekonflikter, da Selmayr selv var involveret i dele af ansættelsesprocessen.

EU's ombudsmand har kontorer i både Strasbourg og Bruxelles.

Ombudsmanden i EU vælges af Europa-Parlamentet, som også kan kræve, at EU-Domstolen vurderer, om vedkommende lever op til sin opgave. Sker det ikke, kan domstolen fjerne ombudsmanden fra posten.

/ritzau/