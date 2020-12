Det er uvist, om et hackerangreb får betydning for tidsplanen for at godkende coronavacciner i EU.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der godkender vacciner i EU, har været udsat for et hackerangreb. Det oplyser EMA i en pressemeddelelse.

EMA kan på nuværende tidspunkt ikke sige yderligere om angrebet. Agenturet skriver, at det er i dialog med diverse myndigheder om angrebet.

Det er dermed uvist, om hackerangrebet får betydning for tidsplanen for at evaluere de coronavacciner, der er længst fremme i udviklingen.

EMA har tidligere varslet, at det 29. december vil komme med sin vurdering af vaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.

Samtidig vil det 12. januar vurdere vaccinen fra medicinalselskabet Moderna.

/ritzau/