Den aftale, som May og EU har forhandlet om brexit, er den bedste, man kan opnå, siger talskvinde.

Storbritanniens regering og EU-landene er blevet enige om en skilsmisseaftale, og den skal ikke genforhandles - trods massiv modstand blandt briterne.

- Vi har en aftale på bordet. Den blev godkendt af stats- og regeringscheferne 25. november, og som Juncker (formand for EU-Kommissionen) allerede har sagt, er det den bedste - og eneste mulige - aftale. Vi vil ikke genforhandle, siger talskvinde Mina Andreeva i kommissionen.

Spørgsmålet er blevet aktuelt, da britiske regeringskilder mandag anonymt har sagt, at premierminister Theresa May vil udskyde en afstemning tirsdag om aftalen. Parlamentet i London skal godkende skilsmisseaftalen.

May står til at lide et stort nederlag. Det gør, at usikkerheden om briternes udtræden af unionen igen vokser.

Mina Andreeva understreger, at holdningen i kommissionen "er uændret". Og Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.

Mandag har skotske politikere vundet en sejr ved EU-Domstolen om brexit. Domstolen har afgjort, at briterne ensidigt kan trække deres anmodning om brexit tilbage.

- Vi tager denne afgørelse til efterretning, siger Andreeva.

/ritzau/