EU's grænseagentur, Frontex, kan se frem til forstærkning inden længe, lyder det fra minister.

EU's ydre grænser kommer til at se de første forstærkninger "inden alt for længe".

Det er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter et ministerrådsmøde om EU's fremtidige migrations- og asylpolitik i Bruxelles mandag.

EU-Kommissionen har et mål om at styrke det europæiske grænse- og kystagentur, Frontex, der skal beskytte EU's ydre grænser, ved at ansætte 10.000 grænsevagter i 2024.

Efter mandagens drøftelser er de første forstærkninger nu klar til at trække i arbejdstøjet, lyder det fra Mattias Tesfaye.

- De første folk skal snart starte. Der er rigeligt med folk, der har søgt stillinger. Det ser ud til at vi kan starte med 500-1000 personer inden alt for længe, siger han.

Ministeren har for nuværende ikke en konkret startdato for det nye personale.

Mandag var første arbejdsdag for den svenske kommissær Ylva Johansson, der har fået ansvaret for asyl- og migrationsområdet.

De seneste år har stigende migration til Europa splittet EU-landene, som ikke kan blive enige om, hvordan de skal indrette et fælles asylsystem.

Den nye kommissær har ved dagens møde gjort et godt indtryk på den danske minister, der dog ser frem til konkrete udspil.

- Vi er med små og sikre skridt på vej i den rigtige retning, men alle går jo og venter på, hvad Kommissionen spiller ud med, siger han.

Planen om de 10.000 grænsevagter blev præsenteret i 2018 af den daværende kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

Dengang var planen, at Frontex skulle styrkes med 10.000 grænsevagter i 2027, men det har den nyligt tiltrådte kommissionsformand, Ursula von der Leyen, et ønske om at fremskynde til 2024.

Den plan er der endnu ikke truffet beslutningerne om, forklarer ministeren, der dog set positivt på det fremtidige samarbejde på området.

- Jeg er egentligt mere optimistisk, end jeg var for et par år siden. Jeg synes stille og roligt, der begynder at sprede sig nogle fælles erkendelser, og det er der, det hele starter, siger Mattias Tesfaye.

Danmark støtter op om, at målet om 10.000 grænsevagter skal opnås i 2024.

/ritzau/