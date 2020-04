EU's finansministre er enige om et stærkt svar på de økonomiske udfordringer fra coronakrisen, siger Wammen.

EU's finansministre er sent torsdag nået til enighed om en skitse for en stor europæisk milliardpakke, der skal hjælpe europæiske økonomier, virksomheder og arbejdspladser, som er kommet i klemme i coronakrisen.

Udspillet skal nu sendes til EU's regeringschefer.

Det meddeler Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- Europa har vist sig fra sin bedste side i dag. Finansministerkollegerne fra de andre EU-lande og jeg er blevet enige om et stærkt svar på de økonomiske udfordringer fra coronakrisen, siger finansminister Nicolai Wammen i pressemeddelelsen.

Et af hovedelementerne er en ny garantifond under Den Europæiske Investeringsbank. Denne fond skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for omkring 1500 milliarder kroner, fremgår det af Finansministeriets meddelelse.

/ritzau/