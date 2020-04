EU's finansministre er sent torsdag nået til enighed om en skitse for en stor europæisk milliardpakke, der skal hjælpe europæiske økonomier, virksomheder og arbejdspladser, som er kommet i klemme i coronakrisen.

Udspillet skal nu sendes til EU's regeringschefer. Det meddeler Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- Europa har vist sig fra sin bedste side i dag. Finansministerkollegerne fra de andre EU-lande og jeg er blevet enige om et stærkt svar på de økonomiske udfordringer fra coronakrisen, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i pressemeddelelsen.

Et af hovedelementerne er en ny garantifond under Den Europæiske Investeringsbank. Denne fond skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for omkring 1500 milliarder kroner, fremgår det af Finansministeriets meddelelse.

Pakken vil også give adgang til lån fra EU-landenes fælles krisefond, Den Europæiske Stabilitetsmekanisme, for i alt to procent af landenes bruttonationalprodukt "på visse betingelser", fremgår det.

I alt indeholder hjælpepakken tiltag for flere billioner.

Det bliver også muligt for medlemslandene at bruge samlet cirka 275 milliarder kroner på Covid-19 tiltag, ligesom der er afsat cirka 20 milliarder kroner på EUs budget i 2020 til blandt andet transport og opkøb af medicinsk udstyr, felthospitaler og ekstra sundhedspersonale i forbindelse med coronakrisen.

- De fælles svar på krisen går hånd i hånd med de omfattende nationale tiltag, som gennemføres i alle EU-lande. Vores pakke går nu videre til EUs regeringschefer, udtaler Nicolai Wammen.