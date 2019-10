Danske fiskeres adgang til britisk farvand skal sikres via aftale, der også giver briter adgang til EU-marked.

Skilsmissen mellem EU og Storbritannien kan blive dyr for især danske fiskere, som snupper en meget betydelig andel af deres samlede fangst i britisk farvand.

Præcis det problem tog EU's chefforhandler, Michel Barnier, op, da han torsdag aften evaluerede en revideret brexit-aftale.

Franskmanden fortæller om et besøg sidste år i Danmark, da han talte med fiskere i Vestjylland, som "fanger 50-60 procent af deres fisk i britisk farvand".

- Vi skal prioritere at få en fiskeriaftale, der giver europæiske fiskere adgang til britisk farvand under betingelser, der skal forhandles. Og der bliver naturligvis adgang for britiske fiskeprodukter til EU.

- Alt dette skal håndteres sammen. Vi må være konstruktive, og det skal prioriteres, siger Barnier.

Brexit-aftalen blev godkendt af EU's stats- og regeringschefer torsdag aften. Den skal nu godkendes af Underhuset i London og af Europa-Parlamentet.

/ritzau/