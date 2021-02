Der pågår i disse dage en hektisk og farlig klapjagt under jorden mellem politi og aktivister ved Euston Station i det centrale London.

Klimaaktivister, der kalder sig selv HS2-Rebellion, har gravet sig ned i et netværk af tunneler under jorden. De har forskanset sig med forsyninger til at blive der længe og siger selv, at de er klar til ugevis af 'kat og mus'-aktivisme mod myndighederne.

»Vi har opgraderet vores aktivisme og er gået under jorden, fordi det er sværere for politiet at få os smidt væk på denne måde,« siger Larch Maxey, en tidligere universitetslektor, der nu er talsmand for aktivisterne.

Årsagen til protesten er et storstilet projekt med nye hurtigtog fra London til en række engelske byer kaldet HS2. Det er Europas største igangværende byggeprojekt, og den nye jernbane vil ifølge en rapport udgivet af The Wildlife Trust ødelægge hundreder af dyrereservater og bevarede områder overalt i landet.

Aktivisterne har det seneste år protesteret ved at bygge huse i træer og lænke sig til træer, der skal rives ned. Men grundet corona har pressedækningen været begrænset.

Men aktivisterne havde et es i ærmet. Tunnelgraverne ledes nu af en klimalegende ved navn Dan Hooper. En 47-årig erfaren aktivist, der går under tilnavnet Swampy.

Tilbage i 90erne, hvor B.T.s korrespondent også boede i London, skabte Swampy forsideoverskrifter ved flere lejligheder, da han orkestrerede lignende tunneler i protest mod stort planlagte vejudvidelser rundt om i England.

Tunnelgraverne var dengang så effektive, at flere af vejprojekterne blev skrinlagt. Swampy er siden gået på aktivist-pension. Men hans tilbagekomst har øget medieopmærksomheden på historien om tunnelgraverne, der nu er gået verden rundt.

Her ses en af aktivisterme. Handout fra HS2-Rebellion

Ikke mindst fordi Swampys søn, den kun 16-årige Rory Hopper, også befinder sig i tunnelnetværket under Euston.

»I begyndelsen var jeg ikke glad for, at Rory skulle være med. Men han ville ikke høre på mine indvendinger, og han har været med til at grave tunnelerne. Han minder lidt om mig selv, da jeg var ung, og jeg er en stolt far,« siger Dan Hooper til The Guardian.

Klimaaktivisterne har slået lejr i haven ved Euston Station siden sommeren, og de har i hemmelighed gravet det underjordiske netværk, hvor et ukendt antal aktivister nu befinder sig.

Koncernen bag HS2 siger, at man forsøger at få aktivisterne til at komme ud frivilligt, men at myndighederne samtidig graver efter dem.

Klimaaktivist bæres væk af politiet efter at være blevet arresteret i London Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Klimaaktivist bæres væk af politiet efter at være blevet arresteret i London Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Vi er i gang med at få ryddet området på en sikker måde. Vores besked til aktivisterne er, at de bør komme ud af tunnelerne for deres egen sikkerheds skyld,« lyder en pressemeddelelse fra HS2, der siger, at de er ekstremt bekymrede for tunnelgravernes situation.

Koncernen siger, at HS2, det gigantiske byggeprojekt, er i alles interesse – også klimaets, og at man vil plante syv millioner nye træer langs med sporene.

»Ved at skabe en renere måde at rejse på vil HS2 hjælpe med at skære ned på antallet af biler og lastbiler på vores veje og samtidigt gøre indenrigsfly overflødige,« siger koncernen bag HS2.

Hurtigtogene skal på sigt forbinde London med Manchester og Leeds. Projektet beskæftiger mere end 20.000 mand og anslås at ville koste mere end 150 milliarder britiske pund.

Klimaaktivisterne siger, at de træer, man vil fjerne, er mange hundreder år gamle og uerstattelige. HS2 Rebellion understreger, at de vil fortsætte aktivismen, og at de har forsyninger nok til mange uger endnu.