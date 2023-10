Ungerne slås om den, og nogle er villige til at betale ekstra for at få fat i den.

Mange foretrækker vinduespladsen, når de skal flyve, men flere af Ryanairs kunder brokker sig nu over, at der ikke er et vindue ved deres såkaldte vinduesplads.

Problemet er pladsen 11A på lavprisselskabets Boeing 737-800-fly. Ifølge FlightRadar24 er det nemlig intet mindre end »Europas mest forhadte flysæde.«

Og et kig på billedet overfor viser hvorfor:

Den inderste plads på rækken har nemlig slet ikke udsigt gennem et vindue. Derimod må passagererne tilbringe flyveturen på at stirre ind i den hvide væg på maskinen.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Ifølge FlightRadar24 skyldes det manglende vindue ved sæde 11A placeringen af et klimaanlæg.

Flere passagerer skriver på det sociale medie X om deres møde med den upopulære plads.

»Seriøst, Ryanair. Jeg betalte for en vinduesplads,« siger Marta Verse.

Seriously @Ryanair I paid for the window seat pic.twitter.com/78qp9W3lLM — MartaVerse (@MartaVerse) September 10, 2022

Hun har delt et billede af sin plads, og der er faktisk et mikroskopisk kig til skyerne. Problemet ved hendes plads er dog, at hun var placeret ved nødudgangen, hvor 'vinduet' var et lille kighul.

Ryanair er kendt for at svare kunderne tilbage på de sociale medier. Således også i Verses tilfælde.

Selskabet har tilføjet en tydelig rød ring om kighullet.