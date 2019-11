Mordet på den 44-årige forretningsmand Marcus Mitchell helt tilbage i 1996 kan være tæt på en afgørelse.

Her 23 år senere er det nemlig lykkedes politiet at finde og anholde parret Jean-Claude Lacote og Hilde van Acker.

Den 23. maj 1996 blev Marcus Mitchell skudt i hovedet og nakken i en skov ved den belgiske kystby De Haan.

Både Lacote, der er fransk, og hans partner van Acker, som er belgisk, blev faktisk anholdt i forbindelse med sagen for 23 år siden, men de blev løsladt igen på grund af manglende beviser.

Siden det har det været en sag, som ikke har kunnet få sin afslutning. Det skriver BBC.

Det var ved en retssag i 2011, at det blev slået fast, at Mitchell havde lånt penge med forhåbningen om at lave en lukrativ handelsaftale med Lacote. De to gerningsmand blev varetægtsfængslet in absentia (ikke til stede under domshandlingen, red.).

Mitchell var blevet myrdet, da han havde fundet ud af, at han var blevet fuppet af de to mænd.

Siden 2011 har både Lacote og van Acker været på Europols liste over de mest eftersøgte personer.

Men i denne uge stoppede det så. De to personer blev anholdt i Elfenbenskysten den 20. og 21. november. Det skete i byen Abidjan.

Udover at være anklaget for mordet har Lacote også været på flugt fra Sydafrika og Lille i Frankrig, hvor han er blevet dømt for bedrageri. Van Acker er dømt for at have hjulpet.

Det er ikke helt klart, hvor de to personer har opholdt sig i hele perioden, mens de har været på flugt, men Sydafrika og Brasilien er nogle af de lande, der nævnes.

Den belgiske politikommissær Martin van Steenbrugge fortæller til belgiske medier, at han har været på jagt efter de to hele karrieren, og at han specielt glæder sig på Marcus Mitchells enkes vegne samt hans tre efterladte børn.