Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Krigen i Ukraine kan være på vej til også at udvikle sig til en hybridkrig mellem Vesten og Rusland, og livsvigtig infrastruktur i Europa er særdeles sårbar.

Vladimir Putins trusler om at anvende atomvåben, hvis han ikke får sin vilje, er i sig selv rædselsvækkende, men den formodede sabotage på Nord Stream 1 og 2 denne uge viser Europas sårbarhed på en stor del af vores infrastruktur.

»Nord Stream-hændelserne markerer et nyt niveau i Ruslands hybride energikrig mod Europa. Vi bør ikke underkende sandsynligheden af flere hybride angreb på vores energiinfrastruktur, om disse angreb så kommer i fysisk form eller som cyberangreb,« siger Simone Tagliapietra fra Bruegel-tænketanken til Financial Times.

Det er næppe nogen tilfældighed, at den formodede sabotage på Nord Stream skete samtidig med åbningen af den nye Baltic Pipe, der skal sikre energileverancer fra energitunge Norge til det energihungrende europæiske fastland.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om faren for en ny hybridkrig med Rusland. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om faren for en ny hybridkrig med Rusland.

Ifølge CNN er flere russiske krigsskibe og ubåde blevet spottet nær de ramte områder på Nord Stream. Et fjerde læk er blevet rapporteret af de svenske myndigheder ifølge Sky News,

Og mere kan være på vej. Flere europæiske lande inklusive Danmark opgraderede flådens tilstedeværelse i Europas have.

»Vi må forberede os på et nyt scenario og sikre vores olie- og gasleverancer,« sagde Norges energiminister, Terje Aasland, til NRK onsdag.

Flere europæiske lande inklusive Polen har direkte beskyldt Rusland for at stå bag sabotagen på Nord Stream. Rusland selv kalder disse beskyldninger »forudsigelige og absurde«.

Den nye Baltic Pipe, der skal levere energi fra Norge til Europa ,er blot en af mange sårbare forbindelser under vandet. Foto: STRINGER Vis mere Den nye Baltic Pipe, der skal levere energi fra Norge til Europa ,er blot en af mange sårbare forbindelser under vandet. Foto: STRINGER

Storbritannien har gennem flere år påpeget sårbarheden omkring den europæiske energiinfrastruktur.

»Det er ekstremt vigtigt, at vi forstår, hvor vigtigt det er for os, at vi får beskyttet vores infrastruktur under vandet. For Rusland er aktivt i gang med at udvikle våben og systemer, der kan ødelægge denne livsvigtige transportform for energi og information,« sagde den britiske forsvarschef, sir Stuart Peach, til BBC i 2017.

Der løber mindst 877.000 kilometer fiberkabler under vandet verden rundt. Foruden de store gasrørledninger, der sikrer energitilførsel. Dengang lyttede folk ikke så nøje til den britiske advarsel, men med sabotagen på Nord Stream synes hybridkrigen at være gået ind i en ny fase.

Energipriserne steg med 15 procent efter opdagelsen af læk på Nord Stream, og alene den frygt, denne formodede sabotage skaber, kan ses som en sejr for Rusland i hybridkrigen.

Både under vandet og under landjorden er der et ekstensivt netværk af rør og ledninger, der sikrer livsvigtig energi og data. Foto: Arne Dedert Vis mere Både under vandet og under landjorden er der et ekstensivt netværk af rør og ledninger, der sikrer livsvigtig energi og data. Foto: Arne Dedert

»Enhver form for sabotage af Europas energiinfrastruktur er helt uacceptabel og vil blive mødt med et robust og samlet svar,« skrev EUs topdiplomat Josep Borell i en pressemeddelelse onsdag.

Sandheden er dog, at ikke bare Europas energitilførsel, men hele den kæde af rørledninger med undervandskommunikation, der forbinder os på daglig basis og gør finansielle transaktioner og anden livsvigtig information mulig, er sårbar.

Hvis det var russerne, der stod bag sabotagen af Nord Stream, så var det allermest en budbringer om, at det vil være muligt at gøre meget stor skade på måden, vi lever på, med ganske få midler. Set gennem den prisme er det et uhyggeligt, men dygtigt, skaktræk, for det vil blive både meget dyrt og vanskeligt at beskytte de tusindvis af kilometer af undervandskabler og rørledninger, der ligger i havet.