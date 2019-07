Sicilien kan ikke basere sin fremtid på migration, siger Italiens indenrigsminister ved lukning af center.

Et center på den italienske ø Sicilien, der engang var Europas største modtagecenter for migranter, lukkede officielt tirsdag.

Til stede ved lukningen var en af de største kritikere af modtagecentret, nemlig Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini.

- Vi sparer en del penge, og vi arbejder på at finde nye job til de tidligere ansatte på centret, men Sicilien, Catania og Mineo kan ikke basere deres fremtid på migration, sagde Salvini i en tale, da han officielt lukkede centret.

Da der var flest beboere på modtagecentret - i 2014 - husede det i alt 4100 mennesker.

Siden er det gået støt nedad, og da den indvandringskritiske Salvini og partiet Femstjernebevægelsen kom til magten for et år siden, var antallet af beboere nede på 2500.

På et tidspunkt arbejdede 400 ansatte på centret. En af dem, psykolog Massimiliano Terrasi, har arbejdet på stedet siden 2011. Han er skuffet over udviklingen.

- Hvis der havde været en god ledelse, kunne det have skabt værdi for området og for folks fælles forståelse, siger han og forklarer, at forholdene på centret forværredes, da antallet af beboere oversteg 3000.

- Hvis man ser på, hvordan centret var til sidst, er det godt, at det lukkede. Men hvis man tænker på, hvad det kunne have været, er det en skam, siger psykologen.

I januar anholdt italiensk politi en gruppe nigerianere, der handlede med narko fra centret, og myndighederne har også slået ned på organiseret prostitution.

Salvini siger ved lukningen, at fremtidens asylcentre er "mindre og mere kontrollerede".

På det seneste har ministeren erklæret krig mod de skibe, der samler migranter op på Middelhavet. Ministeren har forbudt dem at sejle ind i italienske havne - noget, som to skibe har trodset inden for de seneste uger.

Der ankommer dog stadig tusindvis af migranter til Italien ad andre veje, eller de bliver reddet fra havet af italienske myndigheder.

/ritzau/AFP