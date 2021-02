Hun har overlevet Første Verdenskrig. Hun har overlevet Anden Verdenskrig. Og nu har den franske søster André også overlevet covid-19.

Det er ikke så lidt, den franske nonne har været igennem. Hun blev født i 1905. Og 116 år senere, 13. januar 2021, fik hun konstateret corona.



Det skete på plejehjemmet Sainte-Catherine Labouré i flådebyen Toulo i Frankrig.

Men det slog ikke den ældste borger i Europa ud.

Jeg ved ikke, hvorfor gud ikke har taget mig endnu. Søster André, 117 år

»Jeg har oplevet mange trængsler i mit liv. Som barn under Første Verdenskrig led jeg som alle andre. Det var ikke sjovt. Det kan Gud bevidne,« siger søster André.

Nu er hun, få dage før sin 117 års fødselsdag den 11. februar, erklæret rask og har altså dermed overlevet corona.

I de franske medier bliver hun beskrevet som ‘mirakelkvinden’. Og her blev hun også spurgt til, hvordan man overlever i så mange år.

»Jeg ved ikke, hvorfor gud ikke har taget mig endnu. Jeg ville egentlig gerne være sammen med min bror, forældre og bedsteforældre,« siger søsteren.

Sister Andre (C), Lucille Randon in the registry of birth, the eldest French citizen, speaks during an event to celebrate her 116th birthday in the EHPAD (Housing Establishment for Dependant Elderly People) in Toulon, southern France, where she has been living since 2009. - Sister Andre was born February 11, 1904. (Photo by GERARD JULIEN / AFP) Foto: GERARD JULIEN Vis mere Sister Andre (C), Lucille Randon in the registry of birth, the eldest French citizen, speaks during an event to celebrate her 116th birthday in the EHPAD (Housing Establishment for Dependant Elderly People) in Toulon, southern France, where she has been living since 2009. - Sister Andre was born February 11, 1904. (Photo by GERARD JULIEN / AFP) Foto: GERARD JULIEN

Søster André blev døbt som Lucille Randon og er verdens næstældste nulevende efter japaneren Kane Tanaka, som er 118 år.