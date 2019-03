I EU har der været en stemning for, at EU-landene skal have fælles regler for whistleblowere. Det sker nu.

EU vil beskytte whistleblowere med ny ordning.

Medlemslandene, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen blev sent mandag enige om en aftale på området.

Den skal sikre, at whistleblowere får bedre muligheder for at advare myndigheder om ulovligheder som eksempelvis hvidvask, skatteunddragelse og korruption.

Aftalen betyder, at der vil være fælles regler i EU-landene, som øger beskyttelsen for whistleblowere.

Tidligere har reglerne været forskellige rundt om i EU, hvor flere lande, heriblandt Danmark, slet ikke har haft nogle regler på området.

Derfor har der været en velvillighed i EU til at strømline reglerne.

Dermed vil whistleblowere være garanteret beskyttelse, når de anmelder uregelmæssigheder på deres arbejdsplads enten i den private eller offentlige sektor.

Jens Rohde, der er medlem af EU-Parlamentet for De Radikale, er åbenlys modstander af den danske regerings udlændingepolitik. Det gentager han i et tweet:

- Hvis en embedsmand eller to i udlændingeministeriet - eller andre steder fra - trænger til at lette hjertet, er der fremover europæisk beskyttelse, skrev han natten til tirsdag.

På et møde mellem EU's justitsministre i fredags i Bruxelles sagde Søren Pape Poulsen (K), at man fra Danmarks side var positivt indstillet. Der var dog visse betingelser:

- Det er en stor byrde at pålægge en privat virksomhed. Det er et godt direktiv, men vi skal også lige finde en balance, lød det fra ministeren.

Søren Pape Poulsen tilføjede, at man på nationalt plan allerede er i gang med at lave regler på området.

Han henviser til, at Justitsministeriet 1. marts gik i luften med en indberetningsordning for ansatte i politiet, PET, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og i ministeriet.

Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Malta, Holland, Slovakiet, Sverige og Storbritannien er de ti lande, der i forvejen har lovgivning på området.

Medlemslandene og EU-Parlamentet skal nu formelt godkendte aftalen.

/ritzau/