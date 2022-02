Facebook truer med at forlade Europa, hvor over 300 millioner mennesker bruger det sociale medie – hver dag.

Men det tager to af Europas topministre med sindsro.

»Jeg kan forsikre jer, at I sagtens kan leve uden Facebook, og at vi endda kan leve helt fint uden Facebook,« sagde den franske finansminister Bruno Le Maire under en pressekonference mandag ifølge Bloomberg.

Hans tyske kollega er helt enig.

»Efter at have været blevet hacket har jeg levet uden Facebook og Twitter i fire år, og livet har været fantastisk,« fortalte Tysklands finansminister Robert Habeck.

De to ministres udmelding kommer efter, at Facebook har truet med at forlade Europa helt på grund af en strid om brugernes data.

Det fremgår af en rapport fra Facebook til US Securities and Exchange Commission, hvis formål er at håndhæve loven mod markedsmanipulation, skriver det engelske medie City A.M.

Heri skriver selskabet, at hvis en ny ramme for dataudveksling ikke vedtages, vil virksomheden ikke længere være i stand til at tilbyde tjenester som Facebook og Instagram for europæiske brugere.

Ville du savne Facebook og Instagram, hvis de sociale medier forsvandt her i Danmark?

Deling af data mellem lande og regioner er nemlig afgørende for leveringeren af deres tjenester og målrettet annoncering, understreger Meta.

Men det argument preller af på den franske finansminister.

»Teknologigiganterne skal vide, at det europæiske kontinent vil modstå dem og håndhæve sin suverænitet,« lyder det fra Bruno Le Maire.

Truslerne fra Facebooks moderselskab er en reaktion på, at EU-Domstolen i 2020 kom frem til, at de nuværende regler er ulovlige.

EU-Domstolen fastslog derfor, at der skal laves nye regler for udlevering af persondata mellem EU og USA. Sagen forventes afgjort i første halvdel af 2022.

I den sammenhæng advarer den amerikanske virksomhed nu om, at »hvis en god løsning ikke findes, vil vi sandsynligvis ikke kunne tilbyde nogle af vores kerneprodukter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa«.

De hidtidige regler bliver brugt af over 5.000 amerikanske selskaber, herunder Google, Microsoft og Apple, og det ventes at få store konsekvenser for dem.