Britisk udenrigsminister er bekymret for, at en konflikt vil bryde ud "ved et uheld" efter militær eskalering.

Forud for krisemøder om atomaftalen med Iran opfordrede den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, mandag til "en rolig periode" i regionen.

- Vi er meget bekymrede for, at parterne eskalerer situationen og får startet en egentlig konflikt ved et uheld, siger Jeremy Hunt i Bruxelles.

Senest har præsident Donald Trump foruden hårdere sanktioner besluttet at optrappe USA's militære tilstedeværelse omkring Iran med et hangarskib, B52-bombefly og flere angrebsfartøjer.

USA trådte sidste år ud af atomaftalen fra 2015. Den skulle lette økonomiske sanktioner mod Iran, hvis landet bremsede sit atomprogram så meget, at det umuligt kunne udvikle atomvåben.

Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, bestemte i 11. time at aflægge et besøg ved et møde i Bruxelles for at tale med den britiske, franske og tyske udenrigsminister.

I den oprindelige aftale var der underskrifter fra USA, EU, Iran, Kina, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

Heiko Maas, den tyske udenrigsminister understregede ved sit møde med Pompeo, at den bedste vej til at undgå, at Iran udvikler atomvåben, stadig går gennem aftalen fra 2015.

- Jeg gjorde det klart, at vi er bekymrede for udviklingen og spændingen i regionen. Vi ønsker ikke, at det skal føre til en militær eskalering, sagde han.

Det samme mener de øvrige europæiske parter, der har underskrevet aftalen.

Aftalen hænger dog i en tynd tråd, hvilket var grunden til krisemødet med de europæiske parter og EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

Iran meddelte i sidste uge, at landet vil opgive nogle af sine forpligtelser i aftalen, såfremt det økonomiske hul, som de amerikanske sanktioner har skabt, ikke bliver fyldt ud.

Det mener iranerne, skal ske inden for 60 dage via tiltag fra de tilbageværende lande i aftalen, som skal beskytte Irans bank- og oliesektor.

De amerikanske sanktioner kan også ramme europæiske virksomheder, hvis de handler med Iran. Handlen mellem EU-lande og Iran er derfor faldet drastisk i 2019 ifølge nyhedsbureauet AFP.

De europæiske parter har dog afvist det iranske ultimatum. Derfor skulle man mandag diskutere andre løsninger.

Mike Pompeo tager tirsdag til Sotji i Rusland for blandt andet at diskutere Iran med præsident Vladimir Putin og udenrigsminister Sergej Lavrov.

/ritzau/