Tyrkiets angreb i den kurdiske del af Syrien har udløst en masseflugt af udenlandske IS-medlemmer.

Blandt de mange Islamisk Stat-sympatisører, der søndag er flygtet fra en lejr i det nordlige Syrien, er hundredvis europæiske statsborgere inklusive både svenskere og nordmænd.

Det siger en talsmand for det kurdiske mindretal i det nordlige Syrien, der lige nu er under angreb fra Tyrkiet, ifølge Reuters.

- Ain Issa blev angrebet af tyrkiske militærfly klokken otte i morges. På grund af angrebene forlod Syriens Demokratiske Styrker (SDF, red.) sine stillinger, og det udløste kaos i lejren.

- Beboerne angreb vores kontorer og smadrede vinduer og døre, siger Sheikmous Ahmed, chef for flygtninge og migration i det kurdiske styre til det svenske medie Expressen og fortsætter:

- Flere IS-familier er flygtet fra lejren. Dem, der er flygtet, kommer fra Europa, inklusive Norge og Sverige.

Til Reuters siger en talsmand, at 785 udlændinge med forbindelse til Islamisk Stat er flygtet fra Ain Issa, der ligger omkring 30 kilometer nord for Raqqa.

De kurdisk-ledede styrker i det nordlige Syrien var afgørende i kampen for at bekæmpe Islamisk Stat sammen med en international koalition. Derfor har de også tusindvis af IS-krigere og deres familier placeret i fængsler og lejre.

USA fjernede i sidste uge de tropper i området, der var indsat for at beskytte det kurdiske mindretal. Det udløste efterfølgende en invasion fra Tyrkiet, der anser kurderne for at være terrorister.

Den tyrkiske invasion af området har gjort det svært for kurderne at bevogte lejrene og fængslerne med IS-fanger og sympatisører.

Talsmand for de kurdiskledede styrker Marvan Qamishlo siger til Reuters, at der kun er 60-70 vagter tilbage ved Ayn Issa-lejren, der huser 12.000 personer.

FN vurderer, at 130.000 mennesker er drevet på flugt under den tyrkiske invasion.

/ritzau/