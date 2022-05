»Vladimir Putin er farligere end Adolf Hitler og Joseph Stalin.«

Polens premierminister er klar i sin retorik. Mateusz Morawiecki mener, at Vladimir Putin er den farligste gennem tiden.

Det skriver The Telegraph på baggrund af en samtale med Mateusz Morawiecki.

Morawiecki advarer mod Putins planer, og han opfordrer til ødelæggelse af den russiske præsidents 'farlige ideologi.'

»Hvis vi ikke blander os, mister vi ikke kun Ukraine, vi mister alt. Det gør vi, fordi Rusland ikke kun vil stoppe ved Ukraine og Kyiv. Han har ikke kun dødbringende våben til sin rådighed, men han spreder også sin propaganda i nye medier. Dette er ikke vanvid, men en bevidst strategi, der allerede har åbnet portene til folkedrab,« lyder det fra statsoverhovedet.

Morawiecki forklarede yderligere, at Polen for ikke så længe siden blev involveret i en internet- og informationskrig med Rusland om oprindelsen af ​​Anden Verdenskrig.

Her mener Morawiecki, at Putin formåede at sprede falsk information til millioner af mennesker.

Den tidligere NATO stedfortræder for den øverstbefalende af de allierede i Europa, Sir James Everad mener, at Putin kun har en udvej nu: at opskalere krigen.

Opskaleringen vil blandt andet betyde, at Putin kan sende 600.000 soldater ind i Ukraine eller beslutte at iværksætte et taktisk atomangreb.

»Han er et forfærdeligt sted. Det er helt og aldeles hans egen skyld. Jeg kan ikke se, at han når sine mål uden at eskalere konventionelt.«

Putin har siden den 24. februar stået bag den russiske invasion af Ukraine.

En invasion, som hele verden har fulgt med i frygt om, hvad Putin kan finde på i forsøget på at opnå sit mål.

Tidligere har Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet forklaret til B.T., at man skal tage atomtruslen med et gran salt.

Selvom truslen runger af koldkrigsretorik, så er det vigtigt, at man ikke går i panik. Det er nemlig »ingen grund til at tro«, at Putin vil føre truslen ud i livet.