For første gang i nyere tid har London overhalet New York, når det kommer til hvor mange drab, der bliver begået.

I både februar og marts var der flere drab i London, og når man ser på hele 2018 har Metropolitan Police i London efterforsket 46 drab, mens New York Police Department (NYPD) har 50 drabssager indtil videre.

Det skriver de britiske medier BBC og Sunday Times.

Både London og New York City har omkring 8,5 millioner indbyggere.

Udviklingen får nu den tidligere politikommissær ved Metropolitan Police Leroy Logan til at slå alarm.

»Vi har set en virus af vold sprede sig, og som er rodfæstet i mange dele af samfundet. Det kan kun løses ved en helhedsorienteret tilgang. Politiet kan ikke bare arrestere og undersøge sig ud af problemerne - de må løses i samarbejde med lokalsamfundene,« siger Leroy Logan til BBC.

Også Londons borgmester Sadiq Khan har noteret sig den kedelige statistik, som han kalder 'dybt bekymrende', men i lighed med Metropolitan Police fastslår han, at London er 'en af de sikreste byer i verden'.

»Et drab er et for mange, og vi arbejder sammen med vores samarbejdspartnere hårdt for at forstå stigningen og for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at forhindre tragedierne i overhovedet at ske,« siger en talsmand for politiet ifølge BBC.

Metropolitan Police har nu planlagt rejser til New York samt andre britiske byer for at lære af erfaringerne der, mens regeringen fører en landsdækkende kampagne for at forhindre knivoverfald blandt 10-21-årige. 31 af de drabssager, der indtil videre er blevet efterforsket i London i år, er knivstikkerier.