Al flytrafik i lufthavnen i Dublin, Irland, var torsdag klokken 13.00 lukket ned.

Årsagen skulle være en drone, der er observeret over lufthavnens område.

Det varede dog kun kort tid ført lufthavnen kunne meddele, at flytrafikken kan vende tilbage til det normale.

Flight operations have now resumed @DublinAirport following an earlier drone sighting. We apologise for any inconvenience. The safety and security of passengers is always our key priority. — Dublin Airport (@DublinAirport) February 21, 2019

Det er langtfra første gang, at droner er årsag til gener for flytrafikken. I januar lukkede lufthavnen Heathrow i London, da en drone blev observeret i området.