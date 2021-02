Aleksej Navalnyj er i livsfare og bør løslades, lyder det fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Rusland bør øjeblikkeligt løslade oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, der tidligere på måneden blev idømt tre et halvt års fængsel.

Sådan lyder det onsdag fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Domstolen, der ligger i franske Strasbourg, begrunder blandt andet opfordringen med, at Navalnyjs liv er i fare i fængslet.

Navalnyj er præsident Vladimir Putins mest fremtrædende rival.

Han blev anholdt i januar, da han vendte hjem fra Tyskland. Her var han i månedsvis blevet behandlet efter at være blevet forgiftet med nervegiften Novitjok. Navalnyj hævder, at Ruslands efterretningstjeneste stod bag.

Navalnyj blev ved hjemkomsten anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Ruslands justitsminister, Konstantin Tjujtjenko, kalder den europæiske domstols opfordring for "urimelig og uretmæssig".

- Der er ingen juridiske argumenter for, at denne person skal løslades, siger justitsministeren til det russiske nyhedsbureau Interfax.

Fængslingen af Navalnyj er blevet fordømt af flere lande.

Blandt dem er USA og præsident Joe Biden.

- De russiske forsøg på at undertrykke ytringsfrihed og fredelige forsamlinger bekymrer os og det internationale samfund, sagde Biden efter fængslingen.

Han lovede, at USA ikke længere vil "lade sig kyse af Ruslands aggressioner".

- Navalnyj har ligesom alle andre russiske borgere rettigheder som følge af den russiske forfatning. Han er blevet udset som mål for at afsløre korruption. Han bør løslades med det samme og betingelsesløst.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fordømte dommen.

- Jeg mener, at det her var en stor fejl i forhold til Ruslands stabilitet, lød det.

/ritzau/Reuters