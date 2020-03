Coronaviruspandemien har gjort stor økonomisk skade på de internationale markeder, herunder Europas.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har sent onsdag aften lanceret en hjælpepakke på 750 milliarder euro for at afhjælpe den europæiske økonomi under coronaviruskrisen.

Det oplyser ECB.

Banken vil foretage støtteopkøb i markederne af værdipapirer udstedt af både offentlige og private institutioner.

Coronaviruspandemien har gjort stor skade på alle internationale markeder, hvilket har skabt bekymring for en alvorlig recession som den under finanskrisen i 2008.

Støtteopkøbene vil blive gennemført frem til udgangen af 2020, eller indtil at bankerne vurderer, at coronaviruskrisen er ovre.

Centralbanken oplyser samtidig, at den fuldt ud er parat til at øge opkøbene.

Formand for ECB Christine Lagarde skriver på Twitter efter lanceringen, at "ekstraordinære tider kræver ekstraordinære handlinger".

- Der er ingen grænser for vores forpligtigelse over for euroen. Vi er fast besluttede på at bruge vores værktøjers fulde potentiale inden for vores mandat, skriver hun.

Hjælpepakken kommer oveni udvidelsen af et eksisterende opkøbsprogram på 120 milliarder euro, der blev lanceret i sidste uge.

Aktiemarkedet i Tokyo i Japan åbnede torsdag morgen lokal tid med en stigning på to procent efter nyheden om ECB's hjælpepakke.

/ritzau/AFP