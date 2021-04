Mens Europa har passeret en million coronadødsfald, advarer Verdenssundhedsorganisation om kritisk stadie.

Europa har mandag passeret en trist milepæl, da der er blevet registreret mere end en million dødsfald blandt coronasmittede siden pandemiens begyndelse.

Det viser tal fra officielle myndigheder i alle Europas lande.

Således har 1.00.288 coronapatienter mistet livet på kontinentet siden begyndelsen af sidste år.

Samtidig advarer epidemiolog Maria van Kerkhove fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mandag om, at vi befinder os på et "kritisk" stadie i pandemien.

- Kurven for denne pandemi vokser eksponentielt.

- Det her er ikke en situation, vi ønsker at være i 16 måneder inde i en pandemi, når vi har en række restriktioner, siger hun på et pressemøde.

Coronavirusset har spredt sig til 136 millioner mennesker verden over, siden det blev opdaget for første gang i Kina i slutningen af 2019. Af dem har 2,94 millioner mistet livet.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger også mandag, at vi på et globalt plan har set syv uger med et stigende antal smittede og fire uger med et stigende antal døde.

Den seneste stigning kommer, på trods af at vacciner mod covid-19 bliver rullet ud hurtigt i mange europæiske lande. Der er blevet givet mere end 780 millioner doser i Europa.

Mens vacciner er et vigtigt våben i kampen mod coronavirusset, er det langt fra det eneste redskab, påpeger Ghebreyesus.

- Det fungerer at holde afstand, bruge mundbind, holde god håndhygiejne, teste, overvåge, opspore og gå i karantæne.

- Men forvirring og modstridende oplysninger om coronatiltag, og hvordan de skal overholdes, koster liv, siger generalsekretæren.

Han tilføjer, at WHO ikke går ind for en "uendelig lang nedlukning", men siger, at de lande, der har gjort det bedst, har kunnet skræddersy restriktioner til den pågældende situation.

