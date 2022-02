I ugevis har Europa været på kanten af krig. Flere end 100.000 russiske soldater står fortsat opmarcheret ved grænsen til Ukraine.

Selvom der tirsdag kom en anelse håb om en deeskalering, så er faren for krig fortsat overhængende.

Her er tre mulige scenarier for en mulig russiske militær invasion.

Særligt tre scenarier er ifølge eksperter de mest realistiske.

1. Den lille invasion

Rusland har siden 2014 de facto haft tropper i det østlige Ukraine. Det er i Donbas-regionen med store byer som Luhansk og Donetsk.

Her har separatister med russisk støtte udkæmpet en krig mod Ukraine. Ønsket har længe været en selvstændig republik. Og det kunne være her, at Rusland vil sætte ind, hvis præsident Putin ikke ønsker en større invasion.

»Hvis Rusland rykker ind i Donbas, så er det en slags bekræftelse af den situation, vi kender nu. Rusland ville bekende kulør og samtidig vise, de har handlet. Det kan samtidig tænkes, at man går efter at indlemme storbyen Kharkiv, som længe har været ønsket,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Selvom det betragtes som en mindre invasion, vil det formentlig fortsat betyde store tab på begge sider, forklarer han.

»Det er netop i øst, Ukraine står stærkest militært. Derfor vil det formentlig resultere i store tab for både Ukraine og Rusland,« siger Claus Mathiesen.

Ukraines Center of Defensive Strategies anser ifølge mediet Kyiv Independent dette scenario for realistisk.

Det skyldes blandt andet, at omkostningerne for Rusland vil være langt mindre end ved en fuld invasion.

2. Mellemstor invasion

Hvis Rusland vælger at gå skridtet videre end de østligste områder, så vil kysten langs Sortehavet og ved Krim-halvøen være et oplagt mål.

Rusland har længe ønsket sig landadgang til Krim-halvøen, som man på ulovlig vis annekterede i 2014. Samtidig ville det være en måde at stække Ukraine økonomisk.

»Hvis Rusland erobrer landområder ved Det Azovske Hav og langs Sortehavet – måske helt til Odessa – så ville man kunne ramme ukrainernes adgang til Sortehavet. Det ville have en enorm indvirkning på den ukrainske økonomi,« siger Claus Mathiesen.

»Det kunne så eventuelt kombineres med en knibtangsmanøvre nordfra, så man kunne få ram på Kiev. Og det er nok russernes mål at få indsat en russiskvenlig regering, som man så det med Janukovitj,« siger han med henvisning til den tidligere ukrainske præsident, som vendte Nato ryggen og indgik stærke alliancer med Rusland i hans regeringstid mellem 2010 og 2014.

Problemet for Rusland ved en større invasion mod syd er, at områderne ville være voldsomt svære at forsvare og dyre at holde. Det skyldes blandt andet, at det sydlige Ukraine er fladt og uden naturlige grænser som bjerge eller større floder. Samtidig ville gevinsterne være små, lyder analysen.

3. Stor/fuld invasion

Hvis den største frygt for ukrainere går i opfyldelse, så indleder Rusland en storstilet invasion.

Og her vil man formentlig som minimum forsøge at nå frem til den afgørende Dnepr-flod, der deler Ukraine i øst og vest og løber gennem hovedstaden Kiev.

»Det ville være en massiv militær operation, hvis man skulle erobre territorium helt frem til Dnepr-floden og måske resten af landet. Jeg tvivler på, at Rusland kunne opretholde det territorium. Man ville møde massiv modstand. Ikke kun fra Vesten, men også guerillakrig fra millioner af ukrainere,« siger Claus Mathiesen.

Andre eksperter fastslår over for Kyiv Independent, at en invasion af hele Ukraine vil være urealistisk, da det ville være ekstremt dyrt for Rusland, hvis økonomi allerede er presset i forvejen.

»Det ville være voldsomt, hvis Rusland gik efter hele Ukraine. Og jeg tvivler på, at de kunne finde på det,« siger Claus Mathiesen.

Dommen

Rusland har fortsat op mod 130.000 tropper nær den ukrainske grænse. Men tirsdag annoncerede det russiske forsvarsministerium, at man begynder tilbagetrækning af enkelte bataljoner.

Det giver et lille håb, mener Claus Mathiesen.

»Rusland ønsker uden tvivl ændringer i Ukraine. Men det vil være meget omkostningsfuldt. Så jeg forventer ikke en militær invasion. Og med dagens nyheder om troppetilbagetrækninger er angrebsbarometeret en smule på vej ned.«

»Rusland har allerede dyre besættelser i gang på Krim, i Georgien, Sydosetien og Abkhasien. Og det ville være voldsomt med endnu en,« siger Claus Mathiesen.