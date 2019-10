Det er kort fortalt en møgsituation for Boris Johnson.

Tirsdag vandt den britiske regering en lille sejr i parlamentet, men tabte den afgørende afstemning.

Det begyndte godt for Johnson og hans allierede, da de for første gang fik flertal for en skilsmisse-aftale. En stor sejr, kaldte man det.

Alligevel endte de med at tabe. Tidsplanen er for stram og brexit er sat på pause. Og hvad så nu?

Endnu en gang holder resten af Europa vejret, mens Storbritanien slingrer to skridt frem og ét tilbage.

Lige nu ligger bolden hos EU, som skal afgøre, hvorvidt datoen for brexit igen skal forlænges. Det kan derfor gå to veje.

Får Storbritanien afslag på en forlængelse, så risikerer landet at ende med en såkaldt hård brexit.

Det er dog det mindst sandsynlige fortæller Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

»Jeg vil næsten betragte det som udelukket. EU har igen og igen understreget, at det vil være det værst tænkelige udfald for alle parter,« siger han.

Alt peger derfor også på, at EU forlænger tidsfristen, hvilket er et scenarie, som Boris Johnson fra begyndelsen af har kæmpet imod.

Han vil i stedet forsøge at få opbakning til et parlamentsvalg i håb om, at de 66 millioner britere giver ham flertal til at gennemføre brexit på den eller anden måde.

Ifølge Ole Helmersen vil oppositionen, der tidligere har blokeret for et valg, denne gang give grønt lys.

»Det bliver et valg, som kun vil handle om Brexit, og jeg tror, at Boris Johnson og de Konservative vil vinde,« siger han.

»Og så kan Johnson trumle sin brexit-strategi igennem. Det kan både ende i et brexit med og uden en aftale.«

Får regeringen efter valget ikke flertal i parlamentet, starter helle miseren dog forfra igen.

I skrivende stund forlyder det, at Johnson og oppisitionsleder Jeremy Corbyn har haft et møde for at diskutere tidsplanen for den nye brexit-aftale.

Fra flere sider er ønsket, at man ikke udskyder brexit med tre måneder, men derimod kun med få uger for at øge presset på briterne.

Samtidig har EU's chefforhandler omkring Brexit, Michel Barnier, udtalt, at man afventer mere afklaring om Storbritaniens hensigter, før en forlængelse bliver besluttet.

»Situationen er åben,« siger Ole Helmersen.