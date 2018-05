Den 61-årige nationalistiske politiker Meral Akşener tager kampen op mod Tyrkiets altdominerende præsident Erdoğan - og det kommer ikke til at gå stille for sig, hvis hun får magt, som hun har agt.

Meral Akşener stod nær en statue af det moderne Tyrkiets skaber, Kemal Atatürk, i byen Giresun tæt ved Sortehavet. Her holdt hun en tale, hvor hun gennemheglede og hånede Erdoğans parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet.

Erdoğans pampere havde skåret sig i hænderne, fortalte hun publikum - mens de talte alle de millioner af euro, de har beriget sig selv med, mens de har været ved magten.

»Lige meget hvad præsident rører ved, falder det fra hinanden,« tordnede hun og fortalte ifølge britiske The Guardian, at Erdoğan kalder Syriens diktator, Bashar al-Assad, for 'broder Assad'.

»Jeg håber aldrig, han vil kalde mig broder Meral,« sagde hun til pubkliums store moro.

Den 61-årige tidligere indenrigsminister fik travlt, da Erdoğan forleden udskrev parlamentsvalg halvandet år før tid. Med tilnavne som 'hun-ulven', 'jernkvinden' og 'Tyrkiets svar på Marine Le Pen' er der ikke megen blødsødenhed over hende - og det har hun det fint med.

»Jeg er den eneste kvinde, der har været med i tyrkisk politik uafbrudt i 25 år. Jeg har gået gennem svære stunder, og jeg har overlevet. De kalder mig sandsynligvis alle disse navne, fordi de stemmer overens med virkeligheden,« sagde hun i marts til norske VG.

»Det er på tide, at de mænd, der har magten, begynder at blive bange,« tilføjede hun, der har prydet de regeringstro avisers forsider med 'afsløringer' af hendes angiveligt tætte forhold til Gülen-bevægelsen. Et tydeligt tegn på, at styret er bange for hende, lyder hendes egen vurdering.

Akşener forlod det højreekstreme parti MHP efter en bitter strid med partilederen i forbindelse med folkeafstemningen sidste år om udvidede beføjelser til præsidenten. Det var hun imod. Kort efter stiftede hun Iyi Parti (på dansk: det gode parti, red.), som vil bringe Tyrkiet tilbage på sporet i forhold til EU og genetablere den tyrkiske retsstat, som hun mener har været sat ud af spillet under Erdoğan, som hun i øvrigt gerne ser bragt for en dommer.

Den dansk-tyrkiske journalist og forfatter til flere bøger om Tyrkiet, Deniz Serinci, mener ikke, der er den store sandsynlighed for, at Meral Akşener vinder præsidentvalget. Men hun kan alligevel udgøre en trussel mod Erdoğan, fordi hun appellerer til de samme vælgergrupper.

»Grunden til det tidlige valg siges at være, at Erdoğan frygter Akşener. Det finder jeg meget sandsynligt, for hun er farlig for ham, og derfor er hun en, vi skal holde øje med,« lyder hans vurdering.

Recep Tayyip Erdoğan har været premierminister fra 2003 til han i 2014 blev Tyrkiets præsident - og er Meral Akşeners hovedfjende ved det kommende valg. Foto: MURAD SEZER Recep Tayyip Erdoğan har været premierminister fra 2003 til han i 2014 blev Tyrkiets præsident - og er Meral Akşeners hovedfjende ved det kommende valg. Foto: MURAD SEZER

I sin tid som indenrigsminister blev Akşener kendt for at slå hårdt ned på kurderne, og det siges også, at hun har sat en mandlig minister på plads i en korruptionssag. Det har givet hende de barske tilnavne - og hun har en retorik, man næppe kunne forestille sig herhjemme.

»Meral Akşener har kaldt PKK (kurdisk parti og militant organisation, red.) for nogle armenske horeunger,« fortæller Deniz Serinci.

Meral Akşeners parti står i de seneste målinger til at få mellem 14 og 23 procent af stemmerne, mens koaltionen omkring præsident Erdoğan står til mellem 42 og 47 procent.