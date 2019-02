Formand Mário Centeno vil gøre, hvad han kan, for at øge åbenhed, siger embedsmand efter kritik fra ngo.

Der er alvorlig mangel på åbenhed og demokratisk eftersyn af arbejdet i eurogruppen, hvis beslutninger påvirker millioner af mennesker, har en international ngo påpeget.

Eurogruppen, som er et uformelt organ for finansministrene i eurozonen, vil nu se nærmere på kritikken fra Transparency International.

- Vær sikker på, at Mário Centeno (formand for eurogruppen. red.) vil gøre, hvad han kan, for at øge åbenheden. Så vi tager det meget alvorligt. Men vi må se på anbefalingerne, siger en højtstående embedsmand.

Der er imidlertid grænser for, hvor langt man kan gå i forhold til at give indblik, advarer embedsmanden.

- Hvis man skal træffe svære beslutninger, er det ikke altid godt at gøre foran et kamera. Men jeg er i almindelighed tilhænger af gennemsigtighed, siger han.

I en rapport påpeger Transparency International, at eurogruppen fungerer som en slags uformel regering for de 19 medlemslande.

Det sker, uden at gruppen kan holdes ansvarlig for store beslutninger.

Det anbefales i rapporten, at eurogruppen gøres til et formelt politisk EU-organ i ministerrådet.

- Selv om den de facto fungerer som en "finansregering", kan den ikke stilles til ansvar, hedder det i rapporten fra ngo'en.

Eurogruppens finansministre er hver især ansvarlige for deres nationale parlamenter.

- Kun Frankrig og Tyskland formår at håndtere alle disse informationer, mener koordinator Leo Hoffmann-Axthelm hos Transparency International.

- Alle de øvrige finansministre træffer beslutninger om vigtige sager, herunder nationale budgetter i andre lande, uden at have det fulde billede og uden tilstrækkelig parlamentarisk kontrol, siger han.

Diskussionen om mere åbenhed i eurogruppens arbejde har stået på længe. Debatten har fået nyt liv med rapporten fra Transparency International i denne uge.

/ritzau/