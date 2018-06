Indgreb fra EU-Kommissionen kommer formentlig for sent til at stoppe fyringer af polske højesteretsdommere.

Bruxelles. EU-Kommissionen vil lægge sag an mod Polen ved EU-Domstolen for at introducere en lov, der medfører fyringer af 40 procent af de polske højesteretsdommere.

Det oplyser embedsmænd i Bruxelles.

Indgrebet fra EU-Kommissionen kommer formentlig for sent til at forhindre, at dommerne bliver fjernet fra Polens højesteret.

Den nye polske lov træder i kraft 3. juli.

- Kommissionen har taget den beslutning at indgive stævning, siger en embedsmand tæt på processen.

En snes højesteretsdommere har torsdag meddelt, at de bliver siddende, hvor de er efter 3. juli, fordi lovindgrebet er forfatningsstridigt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er Polens regerende parti, Lov og Retfærdighed (PiS), som har introduceret den ny lov, der sænker pensionsalderen for højesteretsdommere fra 70 til 65 år.

PiS siger, at det er helt nødvendigt for at bekæmpe korruption og rydde op i et juridisk system, der stadig har rødder tilbage til den kommunistiske periode.

Men kritikerne siger, at det er et forsøg på at svække det ene ben i den tredelte magt. Altså at de regerende politikere vil have mere kontrol med den dømmende magt.

De protesterende dommere siger i en erklæring, at dommere, der i dag sidder i højesteret, ikke kan pensioneres, før de bliver 70 år.

/ritzau/Reuters