Træg start på vaccinationer i EU skyldes mangel på fabrikker og ikke dårlig planlægning, siger EU-kommissær.

EU er klar til at hjælpe medicinalfirmaer med at udvide produktionen af vacciner mod coronavirus for at få fjernet "flaskehalse".

Det siger EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides.

Hun forklarer, at eventuelle forsinkelser i at få godkendte vacciner ud i samfundet skyldes mangel på produktionskapacitet og ikke dårlig planlægning fra EU's side.

Topchefen i BioNTech, det tyske selskab som producerer en vaccine sammen med amerikanske Pfizer, har kritiseret EU-systemet for at være trægt i udrulningen af vacciner.

I modsætning til lande som Israel og Storbritannien, der allerede har vaccineret over én million borgere hver, forløber indsatsen langt langsommere i flere EU-lande.

- Den øjeblikkelige flaskehals skyldes ikke omfanget af forhåndsbestillinger, men den globale mangel på produktionskapacitet, siger Stella Kyriakides.

EU har afgivet forhåndsordrer på vacciner hos flere selskaber, men indtil videre er det kun vaccinen fra Pfizer og BioNTech, som er blevet blåstemplet af EU.

Stella Kyriakides pointerer, at EU har stillet 100 millioner euro til rådighed for BioNTech, så selskabet kan fremstille større mængder af vaccinen.

Hun tilføjer, at EU er parat til at gøre mere for vaccineselskaberne, i takt med at vaccinationskampagnen kommer op i gear.

- Situationen vil blive bedre skridt for skridt, lover hun. Det er cirka en uge siden, at lande i EU begyndte at vaccinere.

