Kommissionsformand Jean-Claude Juncker siger i Europa-Parlamentet, at EU ikke vil finansiere zone i Syrien

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, kræver, at Tyrkiet indstiller sin militære operation i Syrien mod en kurdisk milits.

Han lader forstå, at EU ikke vil være med til at betale for en sikker zone, som Tyrkiet siger, det vil oprette langs den syriske grænse.

- Jeg opfordrer Tyrkiet lige som andre aktører til at handle varsomt og indstille operationen, som, mens vi taler, er gået i gang, siger han i Europa-Parlamentet.

/ritzau/AFP