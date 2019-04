Europaparlamentarikere er dybt uenige om dansk prioritering af grænsevagter på den dansk-tyske grænse.

EU's grænse- og kystagentur, Frontex, har i dag omkring 1500 grænsevagter til at patruljere unionens ydre grænse. I 2021 skal det tal være 5000, og i 2027 skal 10.000 personer stå for grænsekontrollen.

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) stemte for udvidelsen, der blev godkendt i EU-Parlamentet onsdag.

- Det her er noget, vi har snakket om i årevis og gjort alt for lidt ved. I betragtning af, hvor meget det optager medlemslandene og borgerne i dem, er det på høje tid, siger Helveg Petersen.

Han mener dog, at Danmark "prioriterer helt forkert", når det kommer til grænsekontrol, da man bruger for mange ressourcer på kontrol af den dansk-tyske grænse.

- Vi bruger ti gange så mange penge på grænsekontrollen ved Kruså, som vi bidrager med til Frontex.

I 2018 bidrog Danmark med 40 årsværk til Frontex, mens man brugte 410 på grænsen til Tyskland.

EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) mener ikke, at den nationale grænsekontrol og beskyttelse af EU's ydre grænse går på kant af hinanden.

- Jeg bakker altid op om at styrke beskyttelsen af vores ydre grænser. Og den udvidelse kan sagtens gå hånd i hånd med national grænsekontrol, siger han.

Videre mener han, at den danske prioritering af national grænsekontrol er nødvendig, selv med den fremtidige udvidelse af Frontex.

- Den europæiske grænse er hullet som en si. Det er kun Victor Orban i Ungarn, der har formået at få en effektiv grænsekontrol op at stå, siger Messerschmidt med henvisning til den omstridte ungarske præsident.

Han mener, ligesom Morten Helveg Petersen, at EU's grænse- og kystagentur er blevet underprioriteret i årevis, hvorfor det kun fungerer "som en teori" ifølge Messerschmidt.

- Vi ved til gengæld, at den danske grænsekontrol virker. Vi har fanget flere hundrede menneskesmuglere og tusindvis er blevet sendt væk, fordi de ikke havde ret til at komme ind i landet, siger Messerschmidt, og fortsætter:

- Og selv i den paradisiske verden, hvor EU's ydre grænse er komplet sikker, vil der stadig være brug for national grænsekontrol imod organiseret kriminalitet inden for EU, siger han.

Morten Helveg Petersen mener, at "det ikke sker noget som helst" på den dansk-tyske grænse.

- Det er noget pjat at tro, at vi løser noget på grænsen til Tyskland, siger han.

Han synes, at man fra dansk side bør presse på for at komplementere udvidelsen af Frontex med "massive investeringer" i de lande, der tager størstedelen af flygtningestrømmen, der er blandt årsagerne til Frontex-udvidelsen - eksempelvis Libanon, der huser over en million flygtninge.

- Det er en kæmpe opgave, som vi kun kan løse i fællesskab, siger han.

Udvidelsen af Frontex skal nu formelt godkendes af EU's medlemslande.

/ritzau/