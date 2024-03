Polens nye regering gør så store fremskridt, at EU-Kommissionen vil frigive op til 137 milliarder euro.

EU-Kommissionen vil i næste uge træffe beslutninger, som kan frigøre op til 137 milliarder euro til Polen. Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, under et besøg i Polen.

Her roser hun Polens nye regering for at fremlægge en handlingsplan, som ifølge von der Leyen vil genoprette retsstaten i Polen.

- Dette er afgørende tider for at styrke de demokratiske værdier. Vi er imponerede over jeres indsats for at genoprette retsstaten som kernen i det polske samfund, siger Ursula von der Leyen.

Planen kommer efter otte år, hvor partiet Lov og Retfærdighed (PiS) har ledet Polen.

Lov og Retfærdighed har gennemført omstridte reformer af blandt andet domstolene, som har bragt landet i konflikt med EU-Kommissionen, der har til opgave at sikre, at medlemslandene lever op til EU's værdier.

Konflikten har ført til indefrysning af milliarder af euro i EU-midler. Dem vil den nye polske regering med den EU-venlige premierminister Donald Tusk i spidsen gerne have frigivet.

Derfor har man varslet et intenst arbejde for at ændre tidligere reformer.

Den nye polske justitsminister fremlagde i denne uge en handlingsplan for EU-landenes udenrigsministre. Planen skal føre Polen tilbage til at have en velfungerende retsstat.

- I vil genskabe et polsk samfund, hvor borgere og virksomheder kan stole på institutionerne. Jeg hilser jeres handlingsplan velkommen. Den er et overbevisende vidnesbyrd om jeres vilje.

- Derfor har jeg også gode nyheder. I næste uge vil EU-Kommissionen træffe beslutninger, som kan frigive op til 137 milliarder euro i indefrosne midler til Polen, siger von der Leyen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kaldte det mandag et "lyspunkt", at den nye polske regering vil rette op på kritikpunkterne. Det skete i forbindelse med udenrigsministermødet, hvor handlingsplanen blev fremlagt.

Løkke understreger dog samtidig, at der kan vente en svær opgave for den polske regering.

Premierminister Donald Tusk møder modstand fra centralt placerede personer fra Lov og Retfærdighed, som inkluderer præsident Andrzej Duda og flere højt profilerede dommere.

Centrale poster i det polske system er med andre ord besat af personer, der støtter den tidligere regerings reformer.

- Det er ekstremt svært det her. For hvis man håndholdt har forurenet et system, så er det svært at fjerne den forurening, uden at det også bliver håndholdt.

- Og så risikerer man at løbe ind i nogle af de samme principielle problemer som den tidligere regering, siger Lars Løkke Rasmussen.

Donald Tusk vil blandt andet fyre 15 topdommere, som han mener er loyale over for den tidligere regering.

Dermed har Tusk foreslået nogle af de samme handlinger, som den tidligere polske regering fik kritik for af EU-Kommissionen.

