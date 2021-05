EU er parat til at diskutere et forslag om midlertidigt at ophæve patentbeskyttelse på vacciner.

EU er parat til at diskutere et forslag, der støttes af USA, om at ophæve patentbeskyttelsen for coronavacciner. Det siger EU-Kommisionens formand, Ursula von der Leyen, torsdag.

- EU er parat til at diskutere ethvert forslag, som foreslår løsninger på krisen på en effektiv og pragmatisk måde, understreger hun og fastslår, at EU's prioritet vil være at øge forsyningerne af vacciner globalt.

Dette er et en indirekte kritik af USA og Storbritannien, som har begrænset vaccineeksport.

USA meddelte onsdag, at det støtter en plan om at ophæve patenter på coronavacciner under pandemien.

- Det her er en global sundhedskrise, og coronapandemiens ekstraordinære omstændigheder kræver ekstraordinære indgreb, hed det i en erklæring fra USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai, på Twitter.

Hvis patentbeskyttelsen af coronavacciner bliver ophævet, er det et potentielt gennembrud for produktionen af flere vacciner globalt. Reglerne, som de er nu, forhindrer udviklingslande i selv at producere vaccinerne.

En gruppe af udviklingslande ledet af Indien og Sydafrika har skubbet på for at få ændret reglerne.

Katherine Tai understreger i erklæringen, at USA støtter beskyttelsen af intellektuelle rettigheder. Men de rettigheder bør frafalde under pandemien, mener USA.

Derfor vil landet arbejde i Verdenshandelsorganisation (WTO) for at få reglerne ændret midlertidigt.

Præsident Joe Biden har været under pres for at støtte forslaget, som kan hjælpe fattigere lande med at producere billigere generiske versioner af vacciner mod covid-19.

Lederen af Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder Bidens beslutning "historisk". EU har hidtil været imod forslaget.

Von der Leyens kommission er blevet kritiseret for en træg udrulning af coronavaccinerne i EU.

Men von der Leyen siger, at EU nu er på rette spor.

Nogen har ment, at lande som USA og Storbritannien var hurtige i begyndelsen. Men jeg vil sige, at Europa har opnået succes, samtidig med at vi er forblevet åbne over for verden, mens andre har holdt deres vaccineproduktion for sig selv, siger hun og tilføjer:

Europa er verdens ledende vaccineeksportør. Indtil nu er over 200 millioner doser vacciner, som er produceret i Europa, sendt til resten af verden.

EU-Kommissionens formand fastslår videre:

- EU eksporterer lige så mange vacciner, som vi leverer til EU's egne indbyggere. Og for at gøre det klart så er Europa den eneste demokratiske region i verden, som eksporterer vacciner i stor skala.

/ritzau/AFP