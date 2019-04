Forbud mod videresalg af billetter erhvervet med billetrobotter skal være med til at bekæmpe billethajer.

For første gang nogensinde vedtager man lovgivning på EU-niveau om billetsalg.

Centralt i lovgivningen er et forbud mod videresalg af billetter, som er erhvervet med hjælp fra computersoftware - såkaldte billetrobotter - der lader brugeren omgå billetportalers regler om, hvor mange billetter man må købe per person.

Billethajer bruger robotterne til at opstøve så mange billetter som muligt til populære begivenheder og videresælge dem til overpris, hvis begivenheden bliver udsolgt.

EU-parlamentariker Daniel Dalton fra EU-gruppen De Europæiske Konservative og Reformister har været ordfører på loven. Han mener ikke, at der er nogen legitim grund til at bruge billetrobotter.

- Alle undtagen billethajer taber på storkøb lavet af robotter. Det forhindrer enten rigtige fans i at se deres favorithold eller kunstner, eller tvinger dem til at betale meget mere end udsalgsprisen, siger Dalton.

En analyse foretaget af Distil Networks, et firma specialiseret i at registrere og bekæmpe robotprogrammer på nettet, viste, at omkring 40 procent af billetkøbene på 180 portaler var foretaget af robotter.

Danmarks kulturminister, Mette Bock (LA), pegede i november på, at problemerne med billethajer krævede løsninger på EU-plan.

/ritzau/