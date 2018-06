Hele Europa-Parlamentet skal stemme om en opfordring til artikel 7-procedure mod Ungarn i september.

Bruxelles. EU skal også indlede en sag mod Ungarn for brud på EU's grundlæggende værdier.

Det mener et flertal i Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder.

Udvalget har mandag stemt for en rapport, der opfordrer EU's medlemslande til at indlede en såkaldt artikel 7-procedure mod Ungarn.

Det er samme procedure, der i øjeblikket kører mod Polen for brud på retsstatens principper.

I yderste konsekvens kan en artikel 7-procedure føre til tab af stemmeretten i EU's ministerråd.

Men det kræver i givet fald enstemmighed at gå så vidt. Og Polen og Ungarn ventes at blokere den slags skridt mod hinanden.

Hele Europa-Parlamentet skal nu stemme om en artikel 7-procedure mod Ungarn. Det vil ske på en samling i Strasbourg i september.

Parlamentets udvalg for borgerrettigheder ser en klar fare for, at Ungarn groft overtræder EU's grundlæggende værdier.

Udvalget er blandt andet bekymret for domstolenes uafhængighed, ytringsfriheden og flygtninges rettigheder.

Det er hollænderen Judtih Sargentini fra parlamentets grønne gruppe, der står bag rapporten.

Hun mener, at den ungarske premierminister, Viktor Orbán, driver sit land i autoritær retning.

- Det er på tide, at EU går op imod Orban for det ungarske folk og forsvarer vores fælles værdier om ytringsfrihed og retsstatsprincippet, siger Sargentini.

Parlamentets liberale leder, Guy Verhofstadt, vil også have en artikel 7-procedure mod Ungarn.

- Demokratiet og retsstaten er klart truet i Ungarn, siger Verhofstadt.

Han opfordrer derfor hele Europa-Parlamentet til at hjælpe med at stoppe "ødelæggelsen af det ungarske demokrati, inden det er for sent".

/ritzau/