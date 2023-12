Et kommende EU-kørekortdirektiv byder blandt andet på sundhedstjek ved erhvervelse og fornyelse af kørekort.

EU-Parlamentets transportudvalg har stemt færdigt om et kommende EU-kørekortdirektiv.

Direktivets rapportør, Karima Delli, siger til et pressemøde, at den nye lovgivning har til hensigt at halvere dødsfald i trafikken ved år 2030.

Man er blandt andet blevet enige om en promillegrænse for nye bilister på 0,2 over hele EU. Ifølge den danske forening FDM, der varetager bilisternes interesser, er der her tale om bilister, der har fået kørekort inden for de seneste to år.

Mange EU-lande har allerede den slags regler - det gælder dog ikke blandt andet Danmark og Finland. Det beretter mediet Euractiv, der særligt skriver om EU-politik.

Det har tidligere været diskuteret, om der helt skal være tale om nultolerance.

Parlamentsmedlem for Moderaterne Bergur Løkke Rasmussen mener, at det er på tide med en snak om nye promillegrænser.

- 0,0 promille er for svært at arbejde med som person, så der er stadig en bagatelgrænse.

- Jeg synes, det er en fin balance, hvor man gør op med, hvor meget vi tillader, men samtidig sørger for, at det kan håndhæves, siger han.

I Danmark lyder den generelle promillegrænse på 0,5. I vores nabolande Norge og Sverige er den på 0,2.

Næste skridt for direktivet er, at det skal behandles i plenar, hvor det samlede Europa-Parlament skal stemme om det. Dernæst skal det forhandles videre i EU-Ministerrådet.

Fremadrettet vil man, hvis direktivet ender, som udvalget er nået til enighed om, også skulle have lavet sundhedstjek ved erhvervelse af kørekort og ved fornyelse af kørekort.

- Vi er jo netop gået væk fra sådan et bureaukratisk system i Danmark, hvor man skulle have lægeerklæringer for at forny sit kørekort, til et system, som er mere smidigt, siger Bergur Løkke Rasmussen.

Han stemte imod den del af direktivet.

Karima Delli fortæller til pressemødet efter afstemningen, at tiltaget er til for at gøre de europæiske veje mere sikre og sørge for, at bilister er i stand til at køre bil forsvarligt, når de får fornyet deres kørekort hvert 15. år.

I juni 2017 besluttede folketinget, at man ikke længere skulle have helbredstjek ved fornyelse af sit kørekort. Det skete, samtidig med at man skrottede lovgivning om, at personer over 75 skulle have fornyet kørekort hvert andet år og personer over 80 hvert år.

EU's kørekortregler har ikke ændret sig siden 2006, og Bergur Løkke Rasmussen ser det derfor som positivt, at der nu kommer en revision.

Han fortæller, at som direktivet ligger nu, skal man oplæres i at køre i nulemissionsbiler og navigere på byveje, hvor der er flere cykler og fodgængere.

- Grunden til det er, at man vil arbejde mod EU's mål om Vision Zero, som er så tæt på nul dødsfald i trafikken ved år 2050 som overhovedet muligt, forklarer parlamentarikeren.

/ritzau/