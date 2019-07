EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har udstedt en bøde på over 1,8 milliarder kroner til Qualcomm.

Det var konkurrenceforvridende, da amerikanske Qualcomm i 2009-2011 solgte mikrochips billigere, end de kostede at producere. Derfor stanger EU torsdag en bøde på over 1,8 milliarder kroner ud til det multinationale selskab.

Det fortæller EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, på et pressemøde i Bruxelles.

- Qualcomm solgte produkter billigere til nøglekunder, end de kostede at producere. Hensigten var at eliminere konkurrenten Icera på markedet, siger Vestager.

- Qualcomms overlagte handlinger forhindrede konkurrence og innovation på dette marked og begrænsede forbrugernes valgfrihed i en sektor med et enormt behov for konstant innovation, siger hun videre.

Bøden på 1,8 milliarder kroner svarer ifølge kommissionen til 1,27 procent af Qualcomms omsætning i 2018. Ifølge Qualcomm var omsætningen, hvad der svarer til over 151 milliarder kroner.

Der er tale om sæt af mikrochips, som giver smartphones og tablets adgang til internettet. De pågældende chips gav adgang til 3G-netværk.

Kommissionen slår desuden ned på, at Qualcomm forsøgte at få et unfair forspring i udviklingen og salget af chips til 4G-netværk.

Qualcomm har i forvejen en markedsandel på omkring 60 procent, men forsøgte at presse hovedkonkurrenten, britiske Icera, helt ud af markedet via den ulovlige praksis ifølge kommissionen.

- Qualcomm har ikke demonstreret, at dets praksis skabte effektivitet, der kunne retfærdiggøre den, siger Vestager.

Icera blev opkøbt af amerikanske Nvidia Corporation i 2011. I 2015 annoncerede Nvidia, at man gradvist ville lukke Iceras operationer ned.

/ritzau/