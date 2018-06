I centre i Nordafrika kan man afgøre, om migranter kan få asyl, siger diplomater om udkast til mødeerklæring.

Bruxelles. Idéen om at behandle asylansøgninger uden for Europas grænser er blevet luftet i medlemslande - herunder Danmark - men nu skitseres tanken også i et fælleseuropæisk oplæg.

I et foreløbigt udkast til sluterklæringen, der ventes efter næste uges EU-topmøde, lægges der op til, at man skal vurdere ansøgninger om asyl uden for Europa.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer fra udkastet. De 28 stats- og regeringschefer mødes i Bruxelles 28-29. juni.

I udkastet hedder det, at disse steder "skal sørge for en hurtig behandling af, om det er økonomiske migranter, eller om det er folk, der har brug for international beskyttelse. Dermed skal de reducere incitamentet til at vove sig ud på farefulde rejser".

Spørgsmålet om migranter og asylansøgere har sat samarbejdet i EU under massivt pres siden 2015, da migranter krydsede de europæiske grænser i en lang folkevandring fra syd og øst.

Det er ikke usædvanligt, at ordlyden af et udkast ændres under de løbende forhandlinger, og hele tekstafsnit kan også pilles ud igen, mens andre kan komme til.

Diplomater nævner, at sådanne modtagecentre kunne ligge i regioner som Nordafrika. Det nævner det seneste udkast dog ikke noget om.

/ritzau/Reuters