- Der er brug for en fredfyldt politisk og demokratisk løsning, siger EU-talskvinde om Venezuela.

Det skal være uden militære værktøjer, at man forsøger at påvirke den nuværende situation i Venezuela.

Det er meldingen fra EU-Kommissionen.

- Vi er nødt til at undgå en militær intervention, lyder det fra talskvinde Maja Kocijancic mandag.

- Fra vores synspunkt står det helt fast, at der er brug for en fredfyldt politisk og demokratisk løsning, hvor Venezuela også er med, på den her krise. Det udelukker naturligvis brug af magt, tilføjer hun.

Den politiske situation i Venezuela har siden januar været særdeles anspændt. Her udnævnte lederen af nationalforsamlingen, Juan Guaidó, nemlig sig selv til fungerende præsident i landet i stedet for Nicolas Maduro.

Blandt andet har EU og USA fordømt Maduro og erklæret deres støtte til Guaidó.

Guaidó er i øjeblikket i Bogota i Colombia for at kigge på, hvordan man kan få afsat Maduro.

