Der er afsat 120 millioner kroner i EU-budgettet for 2019 til at give unge en gratis rejse i EU.

Hop på toget og oplev Europa helt gratis, hvis du er 17-18 år, lyder et fristende tilbud, som ifølge kritikere er ren "bestikkelse" for at score EU-tilhængere.

Europa-Kommissionen har torsdag offentliggjort, at man udbyder yderligere 20.000 rejsekort. Det sker ved lodtrækning.

Unge kan indtil 16. maj 2019 søge om et rejsekort, der giver adgang til 30 dages rejse i Europa i en periode på et halvt år fra 1. august 2019.

Rejserne skal fortrinsvis foregå med tog, men det er også muligt at tage færge og bus - og undtagelsesvis fly.

- Jeg håber, at deres deltagelse i DiscoverEU vil inspirere dem til at engagere sig i deres samfund og blive ambassadører for Europa, siger EU-kommissær for uddannelse, kultur og unge, Tibor Navracsics.

Han håber desuden, at de unge via projektet, der også har en læringsdel, "vil opfordre jævnaldrende til at stemme til Europa-Parlamentet eller arbejde sammen med os om at opbygge levende samfund".

EU-Kommissionen har tidligere udbudt rejsekort i en lignende pulje med lodtrækning. Budgettet til projektet er 16 millioner euro i 2019. Det er knap 120 millioner danske kroner.

Ikke alle politikere og partier i EU-systemet mener, at EU skal bruge penge på gratis rejser til en udvalgt aldersgruppe. Blandt kritikerne er Dansk Folkeparti.

- Vi synes, at det er europopulisme af værst skuffe. Det lugter for os langt væk af, at man skal bestikke disse mennesker til at kunne lide EU-samarbejdet bedre, siger EU-parlamentariker Anders Vistisen (DF).

Spørgsmål: Uanset om man bryder sig om EU eller ej, er det så ikke fornuftigt, at unge mennesker lærer hinanden at kende, som det kan ske, når de rejser rundt og hilser på hinanden i nabolande?

- Det er rigtig fint, at unge mennesker rejser rundt og lærer hinanden at kende, og det ville være endnu bedre, hvis de faktisk lærte noget, mens de rejste rundt.

- Men det her handler om, at EU betaler en gratis ferie til folk. Hvad er det næste? Er det pensionister, der skal have en tur til Mallorca som i gamle dage i Farum Kommune, spørger Vistisen.

For at deltage i EU-lodtrækningen om et rejsekort skal ansøgere være født mellem 2. juli 2000 og 1. juli 2001.

/ritzau/