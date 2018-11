Ungarsk politi nedlægger undersøgelse i sag om korruption, der berører premierministerens svigersøn.

Det ungarske politis beslutning om at stoppe sag om korruption, der har forbindelse til premierminister Viktor Orbans familie, får EU til at tvivle på politiets uafhængighed.

En talsmand for politiet i Budapest siger tirsdag, at den undersøgelse, man iværksatte i februar på grundlag af materiale fra EU's enhed til bekæmpelse af svindel (OLAF), er afsluttet.

- En forbrydelse har ikke fundet sted, siger talsmanden til det ungarske nyhedsbureau MTI.

Det er "overraskende", lyder det fra Inge Grässle. Hun leder EU's komité for budgetkontrol.

Hun mener, at OLAF havde "stærke beviser" på, at der er svindlet med EU-midler.

Hun siger, at det "efterlader og styrker tvivl om det ungarske politis uafhængighed".

- Det forstærker behovet for et helt rigtigt værktøj til at beskytte EU's finansielle interesser i fremtiden, mener Grässle.

I januar oplyste OLAF, at det havde opdaget en masse fifleri med licitationen, da der skulle opsættes gadebelysning i Ungarn. Det skete i stor skala fra 2011 til 2015.

Det var et projekt til snesevis af millioner euro. En stor del af det blev finansieret af EU.

Firmaet, der fik opgaven, var ejet af Orbans svigersøn Istvan Tiborcz og en partner. Denne partner var rådgiver for kommunale myndigheder i sager om udbud. Det er et sammenfald, som OLAF fandt mistænkelig.

Orban er længe af sine kritikere blevet beskyldt for at lede et korrupt system, der gør hans nærmeste familie og venner rige. Det afviser regeringen pure.

