Den polske regering har to måneder til at besvare indsigelser fra EU mod politisk kontrol af dommere.

EU-Kommissionen tager onsdag skridt til at retsforfølge Polens konservative regering for at fratage dommere deres uafhængighed.

Det sker ved at påbegynde en procedure, som giver Polen to måneder til at besvare Kommissionens indsigelser.

Det er en lov fra december, som Kommissionen er utilfreds med. Den giver regeringen i Polen mulighed for at sanktionere kritiske dommere.

Det regerende Lov- og Retfærdighedsparti i Polen (PiS) har længe været under anklage for at undergrave demokratiet. Det sker ved at bringe domstolene, medierne og det civile samfund under regeringens mere direkte kontrol.

Senest har EU-Kommissionen været kritisk over for, at Polen vil gennemføre et præsidentvalg i maj midt i en coronaepidemi.

Det er fjerde gang, at Kommissionen tager skridt mod Polen. Det er også sket mod Ungarn, der er under anklage for at undergrave demokratiet og EU's fælles værdier.

I nogle tilfælde har den polske regering bøjet af. Men Kommissionen reagerer nu skarpt på Polens seneste angreb på dommernes uafhængighed.

Den nyeste procedure er iværksat for at beskytte de polske dommere mod "politisk kontrol", lyder det i en erklæring fra EU-Kommissionen.

Hvis ikke Polen reagerer, vil sagen blive sendt videre til EU-Domstolen.

/ritzau/AFP